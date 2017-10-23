Главный тренер сборной Беларуси U-17: «Работа с мячом – проблема всех возрастов. Надо растить здоровое поколение, работать с мячом во дворах»

Главный тренер сборной Беларуси U-17 Валентин Михеев рассказал, почему команда проиграла в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы.

- Можно ли сказать, что наша стезя в футболе – это оборона?

– Почему нет? Исландия на Евро играла от обороны, и никто плохо о команде не отзывался.

- До исландцев нам далеко…

– Они к этому шли небольшими шагами. Надеюсь, и у нас получится.

Нельзя сказать, что не было желания у ребят. Да, в первом матче мы выглядели плохо, моментами очень плохо. Но на ребят очень довлел результат в родных стенах. Предпосылки для игры на 0:0 были, но в атаке ничего не получилось.

С Францией мы находимся на разных планетах. Французы – атлетичные ребята, работа с мячом просто фантастическая. Работа с мячом – это основной компонент, который порой не позволяет нам придержать мяч, создать ширину атаки.

- Реально ли эту технику поправить?

– У нас одна и та же проблема у всех возрастов. Мы работаем над этим… Даже не знаю. Надо растить здоровое поколение, работать с мячом во дворах, а не только на футбольном поле. На первоначальном этапе обучения работа во дворах – неотъемлемая часть.

- Можно ли сейчас говорить о работе академии?

– Сегодня созданы беспрецедентные условия федерацией футбола для подготовки игроков. Если сравнивать со сверстниками, то игроки из академии выделяются.

- Но пока мы не дотягиваем до уровня словенцев.

– Я бы не сказал, что мы разного уровня. На ребят довлел результат. Поэтому мы показали такую игру.

- В этой сборной собраны лучшие ребята. Им сложно психологически понимать, что они реально слабее соперников?

– Я бы не сказал, что сложно. Футбол многогранен, можно играть в обороне, можно в атаке. Они были готовы к этому, – сказал Михеев в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».