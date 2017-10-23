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Виктор Шершуков: «Уверен, из нынешнего состава молодежной сборной будут медалисты Токио»

24.10.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Виктор Шершуков нашел положительные моменты в отстранении белорусской федерации от соревнований на год.

«Мы теряем один чемпионат мира в США. Есть ряд мер, которые мы выполняем уже второй год. Сотрудничество с WADA и НАДА идет 24 часа в сутки.

Когда много соревнований, некогда тренироваться. Сейчас у нас есть уникальная возможность год великолепно поработать. Уверен, из нынешнего состава молодежной сборной будут медалисты Токио», – сказал Шершуков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Напомним, за антидопинговые нарушения в ходе Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 чиновники IWF приняли решение отстранить на год от участия в международных соревнованиях сборную Беларуси.

Шершуков о дисквалификации федерации: «Ничего страшного не произошло. Впереди много стартов»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Виктор Шершуков нашел положительные моменты в отстранении белорусской федерации от соревнований на год.

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