Виктор Шершуков: «Уверен, из нынешнего состава молодежной сборной будут медалисты Токио»

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Шершуков нашел положительные моменты в отстранении белорусской федерации от соревнований на год.

«Мы теряем один чемпионат мира в США. Есть ряд мер, которые мы выполняем уже второй год. Сотрудничество с WADA и НАДА идет 24 часа в сутки.

Когда много соревнований, некогда тренироваться. Сейчас у нас есть уникальная возможность год великолепно поработать. Уверен, из нынешнего состава молодежной сборной будут медалисты Токио», – сказал Шершуков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Напомним, за антидопинговые нарушения в ходе Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 чиновники IWF приняли решение отстранить на год от участия в международных соревнованиях сборную Беларуси.

Шершуков о дисквалификации федерации: «Ничего страшного не произошло. Впереди много стартов»