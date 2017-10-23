Перепехин возглавил команду «U18»

На прошлой неделе по инициативе Федерации хоккея Беларуси был расторгнут контракт с главным тренером команды U18, которая является базовым клубом юниорской (до 18 лет) сборной. Исполняющим обязанности главного тренера «U 18» был назначен ассистент Магдеева – Евгений Летов.

Новым главкомом белорусских «юниоров» стал Павел Перепехин. Ранее 39-летний специалист входил в тренерский штаб ХК «Динамо-Минск» (2009/2010), ХК «Шахтер-Солигорск» (2009/2010, 2010/2011), ХК «Юность-Минск» (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). Перепехин также имеет опыт работы главным тренером в ХК «Шахтер-2» (2011/2012, 2012/2013) и ХК «Динамо-Шинник» (2014/2015, 2015/2016).

Наставник «U 18» ранее уже работал в структуре сборных команд Беларуси. В сезоне 2009/2010 Перепехин входил в тренерский штаб юниорской команды на чемпионате мира в группе А дивизиона I. В сезоне 2011/2012 специалист усилил тренерский коллектив «молодежки», который и возглавил уже со следующего сезона. По прошествии трех лет – в декабре 2014 года – Перепехин вывел сборную U20 в элиту молодежного хоккея, где Беларусь не играла с 2007.

Напомним, в апреле следующего года юниорской сборной Беларуси предстоит участие в элитном дивизионе чемпионата мира, который примут Челябинск и Магнитогорск (Россия).