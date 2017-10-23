Представлен обновленный логотип Белорусской федерации баскетбола

На заседании исполкома Белорусской федерации баскетбола, которое состоялось 24 октября в Минске, утверждена новая эмблема организации.

Исполнительный директор Анастасия Маринина рассказала об изменениях.

– Учитывая, что в сезоне 2017/2018 Беларусь как никогда прежде принимает много матчей европейского и мирового уровня, назрела необходимость разработать новую эмблему федерации, которая позволила бы более четко идентифицировать нашу страну в баскетбольном сообществе.

Обновленный логотип отражает как принадлежность к виду спорта, так и воплощает в себе национальные символы Республики Беларусь. Над усовершенствованием главного символа федерации работали два дизайнера, которым удалось создать наиболее подходящий вариант для нашей организации, – сказала Маринина.