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Представлен обновленный логотип Белорусской федерации баскетбола

24.10.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На заседании исполкома Белорусской федерации баскетбола, которое состоялось 24 октября в Минске, утверждена новая эмблема организации.

Исполнительный директор Анастасия Маринина рассказала об изменениях.

– Учитывая, что в сезоне 2017/2018 Беларусь как никогда прежде принимает много матчей европейского и мирового уровня, назрела необходимость разработать новую эмблему федерации, которая позволила бы более четко идентифицировать нашу страну в баскетбольном сообществе.

Обновленный логотип отражает как принадлежность к виду спорта, так и воплощает в себе национальные символы Республики Беларусь. Над усовершенствованием главного символа федерации работали два дизайнера, которым удалось создать наиболее подходящий вариант для нашей организации, – сказала Маринина.

Представлен обновленный логотип Белорусской федерации баскетбола

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании исполкома Белорусской федерации баскетбола, которое состоялось 24 октября в Минске, утверждена новая эмблема организации.

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