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Леонид Вайсфельд: «Главная проблема в КХЛ – отсутствие соревнования как такового»
24.10.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу уровня конкуренции в КХЛ.
«Я могу сказать одно. Самая главная проблема в КХЛ – у нас отсутствует соревнование как таковое.
Отсутствует оно потому, что любое соревнование предполагает равные условия для всех участников. А у нас все в разных условиях. Вот и все.
Как создать конкуренцию и равные условия в КХЛ? Очень просто. Регламент должен быть одинаковым для всех», – заявил Вайсфельд.
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Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу уровня конкуренции в КХЛ.
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