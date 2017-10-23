МИНСК, 24 окт – Sputnik. Болельщиков итальянского футбольного клуба "Лацио" заставят в воспитательных целях посетить концентрационный лагерь Освенцим, сообщил ресурс Football Italia .

Болельщики команды из Рима известны радикальными взглядами, из-за которых клуб не единожды штрафовали. В начале октября текущего года "Лацио" из-за болельщиков было запрещено продавать билеты на две игры на домашнюю фанатскую трибуну – 22 октября с "Кальяри" и 5 ноября с "Удинезе". Однако фанаты проникли на стадион на матч с "Кальяри", где оставили стикеры с антисемитскими высказываниями в адрес еврейской девочки Анны Франк.

По словам президента "Лацио" Клаудио Лотито направит в Освенцим около 200 фанатов, чтобы "они не забыли некоторые эпизоды истории".

Анна Франк является автором знаменитого Дневника, опубликованного ее отцом в 1947 году. Она с семьей два года скрывалась от нацистов в убежище в одном из домов Амстердама. После ареста 15-летняя Анна умерла в лагере Берген-Бельзен.