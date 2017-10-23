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Шведская футболистка обвинила в сексуальном насилии женатого игрока из АПЛ

24.10.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывшая профессиональная футболистка Александра Норд, выступавшая в свое время за лондонский «КПР», заявила, что женатый футболист АПЛ пытался изнасиловать ее в одном из лондонских отелей.

25-летняя шведка рассказала, что познакомилась с игроком в ночном клубе. Он заманил ее в свой номер в отеле, пообещав купить еды прежде чем они вернутся в клуб.

По ее словам, игрок утверждал, что у нее будет отдельный номер в отеле, но на деле выяснилось, что номер будет общий. Он попытался соблазнить девушку, но она утверждает, что дала ему отчетливый отпор. 

Норд заявила, что проснулась, обнаружив, что мужчина раздел ее, пока она спала, а «части его тела находились там, где не должны были». 

«Я не знаю, насколько далеко он зашел», – подытожила Норд.

При этом экс-футболистка, которая сейчас начинает новую карьеру в роли участницы телевизионного реалити-шоу, отметила, что понятия не имеет, что случилось ночью, однако она была голой ниже талии, а колготки – разорваны.

Норд призналась, что решила рассказать об этой истории в свете громкого расследования в США в отношении кинопродюссера Харви Вайнштейн, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах.

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Бывшая профессиональная футболистка Александра Норд, выступавшая в свое время за лондонский «КПР», заявила, что женатый футболист АПЛ пытался изнасиловать ее в...

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