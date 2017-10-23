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Чемпион мира по снукеру Бинэм дисквалифицирован на шесть месяцев за ставки
24.10.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпиона мира-2015 по снукеру Стюарт Бинэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.
Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) провела расследование, которое установило, что Бинэм делал крупные ставки на снукерные матчи.
Сообщается, что общая сумма ставок составляет около 47 тысяч долларов. Доказательств того, что англичанин как-то влиял на ход встреч в связи с этим, нет. Хотя в период с 2003 по 2015 год он делал ставки на свои собственные матчи.
Бинэм должен выплатить штраф в размере 26 тысяч долларов. Если он пройдет курс по борьбе с игроманией и не нарушит вновь кодекс WPBSA, то его отстранение может быть сокращено до трех месяцев.
«Игроки должны понимать, что они вообще не могут делать ставок на снукер, даже если не участвуют в матче или турнире.
Любой игрок, который нарушит правила, столкнется с серьезными последствиями», – отметил председатель WPBSA Джейсон Фергюсон.
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Чемпиона мира-2015 по снукеру Стюарт Бинэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.
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