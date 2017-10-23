Сергей Новиков: «Печально, если режим ручного управления гандболом достиг стадии завинчивания гаек и запечатывания ртов»

Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков в очередном выпуске авторского блога порассуждал о роли главы БФГ Владимира Коноплева в «казусе Никуленкова».

«Ну и о главном. Это роль в «казусе Никуленкова» главы федерации. В пору пребывания Владимира Коноплева во главе БФГ много раз и чаще всего в позитивном ключе доводилось писать и говорить о его виртуозном умении руководить гандбольным хозяйством в режиме «ручного управления».

Отдаю себе отчет в том, что в эксклюзивных условиях существования нашего игрового спорта это, возможно, самый верный путь вида к успехам. Однако у этой медали неизбежна оборотная сторона, в чем тоже доводится убеждаться.

Забавно, что история про Никуленкова — это не прецедент вовсе, а рецидив. Весной 2016-го такой же механизм амнистии по просьбе главы федерации и «в интересах сборной» был применен при освобождении от дисквалификации (уже утвержденной СТК!) Лилии Артюхович из БНТУ. Причем дело было по ходу суперфинальной серии за чемпионство.

Это, к слову, уже тогда было подсказкой: чтобы не топтать так бесстыдно правила — перепишите их, сделайте более гибкими. С тех пор утвердили уже два регламента — ужесточили лимит легионеров, ввели «правило левшей». Но зато и сохранили такие вот засады-косяки...

Владимир Николаевич, судя по вашей оперативной и экспрессивной реакции на мой предыдущий пост, этот текст вы читаете тоже.

Так вот, решусь на совет. В вашем ближайшем гандбольном окружении подкинь монетку — и она упадет если не на помощников с университетским юридическим образованием, так на людей с богатейшим многолетним опытом гандбольного арбитража, в том числе международного.

Уверен, обратись вы к любому из них с вопросом, правильно ли, справедливо ли разрешать коллизии с Артюхович и Никуленковым так, как это сделали вы, они ответили бы: нет, неправильно. И справедливости, за которую вы якобы ратуете, здесь ничуть.

Думаю, за таким советом вы ни к кому и не обращались. Решили все «от руки». А если ошибаюсь, это будет означать печальное: режим ручного управления достиг стадии завинчивания гаек и запечатывания ртов», – написал Новиков.