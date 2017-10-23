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Балтийская лига. «Цмокi» крупно проиграли «Шяуляю»

24.10.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Резервный состав «Цмокаў» под руководством Ростислава Вергуна начал выступление в Балтийской лиге. Отметим, все матчи турнира «Цмокi» проведут на выезде.

Балтийская лига

Шяуляй – Цмокі-Мінск – 94:78 (25-18, 29-17, 17-17, 23-26)

Цмокі-Мінск: Белянков (19 + 6 передач), Рубинштейн (18 + 5 передач), Лютыч (12 + 10 подборов), Овсепян (12), Аладко (0); Евсиевич (6), Стабровский (5), Рогозенко (4), Татур (2), Чумаков (0 + 5 подборов), Сазонов (0).

Завтра «Цмокi» проведут матч против «Витаутаса».

 
 
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Резервный состав «Цмокаў» под руководством Ростислава Вергуна начал выступление в Балтийской лиге.

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