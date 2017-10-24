Владимир Нестерович: «Самая большая сложность – крыша стадиона «Динамо». Укрыться от осадков повезет примерно 70-80% болельщиков»

Пресс-секретарь Минспорта Беларуси Владимир Нестерович рассказал о сложностях, которые возникли при строительстве крыши на стадионе «Динамо».

«Как выяснилось, самая большая сложность таилась наверху — на крыше стадиона. По проекту, да и по современным тенденциям, значительная часть зрителей должна быть укрыта от осадков. В нашем случае повезет примерно 70-80% болельщиков: над ними раскинется изогнутый купол, этакий диковинный зонтик-козырек. Будет казаться, что конструкция легкая, парящая, воздушная, на самом деле она тяжеленная, гигантская. Поначалу мало кто вообще брался за ее изготовление. Вернее, так: иностранные компании предлагали, но очень дорого, а у белорусских не было должного опыта или смелости сделать все быстро и качественно. В конце концов, за столь сложное дело взялся Молодечненский завод металлоконструкций.

После завершения реконструкции зрительских мест будет чуть более 20 тысяч. При этом появятся специальные места для людей на инвалидных колясках, а также места со столиками для журналистов. Изменен профиль трибун, что значительно улучшает обзор. Станет больше буфетов и санузлов. Будет обустроено 108 комментаторских кабинок. Площадь подтрибунных помещений увеличена в 3 раза (там расположатся раздевалки, конференц-залы, офисы, склады, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, семейно-развлекательный центр, бары, кафе, рестораны). Для спортсменов, тренеров, судей и прочих официальных лиц обустроят подземную двухуровневую стоянку. Поставят 4 осветительные мачты, в которых будет 394 светодиодных прожектора, которые смогут освещать как спортивные соревнования, так и концерты. Будут установлены два видеотабло 20×10 и 14×7 метров.

На самом ядре постелют беговые дорожки, обустроят секторы для метания диска, молота, копья и толкания ядра, площадки для прыжков в длину и высоту, тройного прыжка и прыжков с шестом. Для футболистов будет поле с натуральным покрытием, для альпинистов — крытый скалодром.

На том месте, где была «динамовская» спортивная школа и где юные Валентин Белькевич, Александр Хацкевич и Александр Глеб осваивали азы футбольного мастерства, сбивая коленки на кривом асфальте, полным ходом строится разминочный стадион (с осветительными мачтами, беговыми дорожками, секторами для прыжков, игровыми площадками и травяным футбольным полем). Отсюда спортсмены смогут пройти в раздевалки через подземный тоннель», — написал Нестерович.

Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 19 октября