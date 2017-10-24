ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Нестерович: «Самая большая сложность – крыша стадиона «Динамо». Укрыться от осадков повезет примерно 70-80% болельщиков»

24.10.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь Минспорта Беларуси Владимир Нестерович рассказал о сложностях, которые возникли при строительстве крыши на стадионе «Динамо».

«Как выяснилось, самая большая сложность таилась наверху — на крыше стадиона. По проекту, да и по современным тенденциям, значительная часть зрителей должна быть укрыта от осадков. В нашем случае повезет примерно 70-80% болельщиков: над ними раскинется изогнутый купол, этакий диковинный зонтик-козырек. Будет казаться, что конструкция легкая, парящая, воздушная, на самом деле она тяжеленная, гигантская. Поначалу мало кто вообще брался за ее изготовление. Вернее, так: иностранные компании предлагали, но очень дорого, а у белорусских не было должного опыта или смелости сделать все быстро и качественно. В конце концов, за столь сложное дело взялся Молодечненский завод металлоконструкций.

После завершения реконструкции зрительских мест будет чуть более 20 тысяч. При этом появятся специальные места для людей на инвалидных колясках, а также места со столиками для журналистов. Изменен профиль трибун, что значительно улучшает обзор. Станет больше буфетов и санузлов. Будет обустроено 108 комментаторских кабинок. Площадь подтрибунных помещений увеличена в 3 раза (там расположатся раздевалки, конференц-залы, офисы, склады, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, семейно-развлекательный центр, бары, кафе, рестораны). Для спортсменов, тренеров, судей и прочих официальных лиц обустроят подземную двухуровневую стоянку. Поставят 4 осветительные мачты, в которых будет 394 светодиодных прожектора, которые смогут освещать как спортивные соревнования, так и концерты. Будут установлены два видеотабло 20×10 и 14×7 метров.

На самом ядре постелют беговые дорожки, обустроят секторы для метания диска, молота, копья и толкания ядра, площадки для прыжков в длину и высоту, тройного прыжка и прыжков с шестом. Для футболистов будет поле с натуральным покрытием, для альпинистов — крытый скалодром.

На том месте, где была «динамовская» спортивная школа и где юные Валентин Белькевич, Александр Хацкевич и Александр Глеб осваивали азы футбольного мастерства, сбивая коленки на кривом асфальте, полным ходом строится разминочный стадион (с осветительными мачтами, беговыми дорожками, секторами для прыжков, игровыми площадками и травяным футбольным полем). Отсюда спортсмены смогут пройти в раздевалки через подземный тоннель», — написал Нестерович.

 Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 19 октября

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Минспорта Беларуси Владимир Нестерович рассказал о сложностях, которые возникли при строительстве крыши на стадионе «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Италии. «Интер» стал лидером по набранным очкам, победив «Сампдорию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика