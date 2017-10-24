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Чемпионат Италии. «Интер» стал лидером по набранным очкам, победив «Сампдорию»
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В 10-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Сампдорию», СПАЛ в гостях сыграет с «Ювентусом», «Дженоа» сыграет с «Наполи».
Чемпионат Италии
10-й тур
- Дата проведения
-
24 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
1:0 –
18 Шкриньяр,
2:0 –
32 Икарди,
3:0 –
54 Икарди,
3:1 –
64 Ковнацки,
3:2 –
85 Куальярелла.
Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Сантон, 84), Весино (Жоау Мариу, 74), Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 87).
Сампдория –
Пуджони, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Мурру, Баррето (Линетти, 66), Торрейра, Прат, Рамирес (Капрари, 46), Куальярелла, Сапата (Ковнацки, 57).
- Предупреждения:
-
Мурру
(61), Куальярелла
(85), Гальярдини
(88), Эдер
(90).
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 10-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Сампдорию», СПАЛ в гостях сыграет с «Ювентусом», «Дженоа» сыграет с «Наполи».
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