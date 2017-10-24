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Чемпионат Италии. «Интер» стал лидером по набранным очкам, победив «Сампдорию»

24.10.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 10-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Сампдорию», СПАЛ в гостях сыграет с «Ювентусом», «Дженоа» сыграет с «Наполи».

Чемпионат Италии

10-й тур

Интер – Сампдория 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
24 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Шкриньяр, 2:0 – 32 Икарди, 3:0 – 54 Икарди, 3:1 – 64 Ковнацки, 3:2 – 85 Куальярелла.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Сантон, 84), Весино (Жоау Мариу, 74), Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 87).
СампдорияПуджони, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Мурру, Баррето (Линетти, 66), Торрейра, Прат, Рамирес (Капрари, 46), Куальярелла, Сапата (Ковнацки, 57).
Предупреждения:
Мурру (61), Куальярелла (85), Гальярдини (88), Эдер (90).
Аталанта – Верона
Дата проведения
25 октября, 19.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Кальяри – Беневенто
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Кьево – Милан
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Фиорентина – Торино
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Дженоа – Наполи
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Ювентус – СПАЛ
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Рома – Кротоне
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Сассуоло – Удинезе
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Болонья – Лацио
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица серии А

Статистика серии А

 

 
 
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В 10-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Сампдорию», СПАЛ в гостях сыграет с «Ювентусом», «Дженоа» сыграет с «Наполи».

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