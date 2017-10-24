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НБА. «Портленд» – «Новый Орлеан», «Клипперс» примут «Юту» и другие матчи
24.10.2017 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. «Портленд» Лилларда сыграет с «Новым Орлеаном» Дэвиса и Казинса. В матче команд лидирующей группы на Западе встретятся «Клипперс» и «Юта».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белоруское.
Статистика НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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