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НБА. «Портленд» – «Новый Орлеан», «Клипперс» примут «Юту» и другие матчи

24.10.2017 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. «Портленд» Лилларда сыграет с «Новым Орлеаном» Дэвиса и Казинса. В матче команд лидирующей группы на Западе встретятся «Клипперс» и «Юта». 

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Бруклин 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)
Дата проведения
25 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Чикаго 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)
Дата проведения
25 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Нью-Йорк 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)
Дата проведения
25 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Индиана 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)
Дата проведения
25 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Новый Орлеан 47:46 (2 четверть)
Дата проведения
25 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Юта 27:20 (2 четверть)
Дата проведения
25 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белоруское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

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