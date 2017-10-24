Захаров будет помогать Льюису на ноябрьском сборе

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею на ноябрьскую паузу, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).



© Sputnik / Виктор Толочко Льюис хочет от белорусских хоккеистов скорости

Учебно-тренировочный сбор главной команды страны начнется 6 ноября, а на следующий день белорусские хоккеисты отправятся в Серже (Франция), где сыграют три товарищеских матча со сборными Франции, Латвии и Словении.

"Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу. К работе с национальной командой будут привлечены белорусские тренеры: Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера", — рассказали в ФХРБ.

В пресс-службе федерации напомнили, что у Дэйва Льюиса и Захарова имеется опыт совместной работы. "В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере", — уточнили в ФХРБ.

Собеседники агентства добавили, что должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с "Динамо-Минск", а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин.

Расписание игр:

9 ноября, Беларусь — Франция (начало в 16:00 по минскому времени)

10 ноября, Беларусь — Латвия (20:00)

11 ноября, Беларусь — Словения (20:00)