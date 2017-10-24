|
Захаров будет помогать Льюису на ноябрьском сборе
24.10.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею на ноябрьскую паузу, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Учебно-тренировочный сбор главной команды страны начнется 6 ноября, а на следующий день белорусские хоккеисты отправятся в Серже (Франция), где сыграют три товарищеских матча со сборными Франции, Латвии и Словении.
"Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу. К работе с национальной командой будут привлечены белорусские тренеры: Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера", — рассказали в ФХРБ.
В пресс-службе федерации напомнили, что у Дэйва Льюиса и Захарова имеется опыт совместной работы. "В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере", — уточнили в ФХРБ.
Собеседники агентства добавили, что должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с "Динамо-Минск", а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин.
Расписание игр:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты уже работали ранее вместе: в далеком 2010 году Льюис ассистировал Захарова на Олимпиаде в Ванкувере.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии