﻿ Захаров будет помогать Льюису на ноябрьском сборе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Захаров будет помогать Льюису на ноябрьском сборе

24.10.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею на ноябрьскую паузу, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Захаров будет помогать Льюису на ноябрьском сборе
© Sputnik / Виктор Толочко
Льюис хочет от белорусских хоккеистов скорости

Учебно-тренировочный сбор главной команды страны начнется 6 ноября, а на следующий день белорусские хоккеисты отправятся в Серже (Франция), где сыграют три товарищеских матча со сборными Франции, Латвии и Словении.

"Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу. К работе с национальной командой будут привлечены белорусские тренеры: Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера", — рассказали в ФХРБ.

В пресс-службе федерации напомнили, что у Дэйва Льюиса и Захарова имеется опыт совместной работы. "В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере", — уточнили в ФХРБ.

Собеседники агентства добавили, что должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с "Динамо-Минск", а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин. 

Расписание игр:

  • 9 ноября, Беларусь — Франция (начало в 16:00 по минскому времени) 
  • 10 ноября, Беларусь — Латвия (20:00)
  • 11 ноября, Беларусь — Словения (20:00) 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты уже работали ранее вместе: в далеком 2010 году Льюис ассистировал Захарова на Олимпиаде в Ванкувере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в 17 матчах за «Ак Барс». Но сделал 10 ассистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика