﻿ Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» против нальчикского «Спартака». 21.by
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Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» против нальчикского «Спартака»

25.10.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» – со «Спартаком» из Нальчика, а «Рубин» примет «Крылья Советов».

Кубок России

1/8 финала

СКА Хабаровск – Динамо СПб 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
25 октября, 11.30, «им. Ленина»
Онлайн матча
СКА ХабаровскКриворучко, Тишкин, Пуцко, Эдиев, Черевко, Дедечко, Баляйкин, Карасев, Казанков, Маркович, Корян.
Динамо СПбГенералов, Цвейба, Юрганов, Бычков, Соловьев, Власов, Песегов, Рогов, Кулишев, Коротаев, Барсов.
Луч-Энергия – Енисей
Дата проведения
25 октября, 12.00, «Динамо»
Онлайн матча
Луч-ЭнергияШамов, Тихий, Празновски, Марущак, Пономаренко, Фомин, Насадюк, Гелоян, Килин, Хлебородов, Носов.
ЕнисейЧепчугов, Новиков, Васильев, Чичерин, Ломакин, Фатуллаев, Рожков, Харитонов, Сердеров, Малоян, Кутьин.
ФК Тамбов – Авангард Курск
Дата проведения
25 октября, 14.00, «стадион Спартак»
Онлайн матча
Шинник – Олимпиец
Дата проведения
25 октября, 15.00, «Урожай»
Онлайн матча
Ростов – Амкар
Дата проведения
25 октября, 18.30, «Олимп-2»
Онлайн матча
Спартак – Спартак Нальчик
Дата проведения
25 октября, 19.00, «Открытие Арена»
Онлайн матча
Рубин – Крылья Советов
Дата проведения
25 октября, 19.00, «Казань-Арена»
Онлайн матча
Тосно – Томь
Дата проведения
25 октября, 19.00, «МСА стадиона Петровский»
Онлайн матча

 

 
 
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В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» – со «Спартаком» из Нальчика, а «Рубин» примет «Крылья Советов».

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