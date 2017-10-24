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Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» против нальчикского «Спартака»
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В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» – со «Спартаком» из Нальчика, а «Рубин» примет «Крылья Советов».
Кубок России
1/8 финала
- Дата проведения
-
25 октября, 11.30, «им. Ленина»
СКА Хабаровск –
Криворучко, Тишкин, Пуцко, Эдиев, Черевко, Дедечко, Баляйкин, Карасев, Казанков, Маркович, Корян.
Динамо СПб –
Генералов, Цвейба, Юрганов, Бычков, Соловьев, Власов, Песегов, Рогов, Кулишев, Коротаев, Барсов.
- Дата проведения
-
25 октября, 12.00, «Динамо»
Луч-Энергия –
Шамов, Тихий, Празновски, Марущак, Пономаренко, Фомин, Насадюк, Гелоян, Килин, Хлебородов, Носов.
Енисей –
Чепчугов, Новиков, Васильев, Чичерин, Ломакин, Фатуллаев, Рожков, Харитонов, Сердеров, Малоян, Кутьин.
- Дата проведения
-
25 октября, 15.00, «Урожай»
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В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с «Амкаром», «Спартак» – со «Спартаком» из Нальчика, а «Рубин» примет «Крылья Советов».
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