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Джанлуиджи Буффон: «Передумаю завершать карьеру, только если «Ювентус» выиграет ЛЧ»
25.10.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил, что намерен завершить карьеру после текущего сезона.
«Это мой последний сезон. Я полностью уверен в этом решении. Еще один или два года ничего бы не добавили к тому, чего я уже достиг.
Я спокоен и не боюсь будущего, которое меня ждет. Я встречу его с энтузиазмом, как возможность испытать себя, и буду заниматься новым делом с большим желанием.
Я передумаю, только если мы выиграем Лигу чемпионов. Тогда нам предстоит сыграть на клубном чемпионате мира. Возможно, Шченсны позволит мне сыграть. Но думаю такой вратарь в команде может меня заменить», – сказал Буффон.
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Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил, что намерен завершить карьеру после текущего сезона.
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