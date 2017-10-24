Андрей Степанов: «Хочется ли вернуться в сборную? Поживем – увидим. А так, конечно, хочется играть за страну»

Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов выразил желание вернуться в состав национальной сборной Беларуси.

– Тренировку в пятницу посетил главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис. На вас этот фактор как-то влияет?

– Я даже не знал, что он тут. (Смеется.) Да и как это может на меня повлиять? Мне достаточно лет, я вполне опытен и могу только на льду показать, на что способен и что умею. Психологически и морально на меня надавить тяжело. А вообще, я работаю максимально на каждой тренировке. И приятно, если за этим наблюдает главный тренер сборной.

– Хочется вернуться в «националку»?

– Поживем – увидим. А так, конечно, хочется играть за страну. Но все зависит от многих факторов, в первую очередь от моей игры.

– Кстати, вы ею довольны?

– Если честно, нет. Хочется улучшить. В начале сезона играл вроде неплохо, но потом не получалось использовать все свои шансы. Плюс команда проигрывала. И все это давило морально. Так что своей игрой я не совсем доволен, с каждым днем стараюсь ее совершенствовать. Слава богу, вижу прогресс. Может, форму набрал ту, которую нужно. Стал больше играть, доверяет тренер. В любом случае останавливаться не собираюсь, – сказал Степанов.

Напомним, этом году главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис отцепил Степенова из состава, который отправился на чемпионат мира.

Дэйв Льюис: «Решение по Степанову не изменилось. Но двери в сборную я ни для кого не закрываю»