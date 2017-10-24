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Базель (ATP). Дель Потро сыграет с Соузой, Чилич, Федерер, Пэр вышли во второй круг, Сок обыграл Поспишила
25.10.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 109 285 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
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Базель (ATP). Дель Потро сыграет с Соузой, Чилич, Федерер, Пэр вышли во второй круг, Сок обыграл Поспишила
Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария 23 – 29 октября 2017 ATP World Tour 500 Призовой фонд – 2 109 285 евро Крытые корты, хард Первый круг .
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