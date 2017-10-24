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Базель (ATP). Дель Потро сыграет с Соузой, Чилич, Федерер, Пэр вышли во второй круг, Сок обыграл Поспишила

25.10.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 109 285 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария)  Фрэнсис Тиафу (США)
6:16:3
Дата проведения
24 октября, 18.05
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия)  Флориан Майер (Германия)
6:30:0
Дата проведения
24 октября, 19.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Питер Гойовчик (Германия)
6:27:5
Дата проведения
24 октября, 16.15
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
25 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Вашек Поспишил (Канада)
3:67:67:5
Дата проведения
24 октября, 14.20
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Михаил Кукушкин (Казахстан)
6:06:3
Дата проведения
23 октября, 18.10
Онлайн матча

 

Рубен Бемельманс (Бельгия)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
25 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Леонардо Майер (Аргентина)  Миша Зверев (Германия)
7:57:5
Дата проведения
24 октября, 14.10
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада)  Ючи Сугита (Япония)
4:66:27:6
Дата проведения
23 октября, 18.10
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Марко Кьюдинелли (Швейцария)
6:27:6
Дата проведения
23 октября, 20.35
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея)  Паоло Лоренци (Италия)
6:36:1
Дата проведения
23 октября, 19.20
Онлайн матча

 

Дональд Янг (США)  Жюльен Беннето (Франция)
Дата проведения
25 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Райан Харрисон (США)  Александр Долгополов (Украина)
6:46:1
Дата проведения
24 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция)  Стив Джонсон (США)
6:37:6
Дата проведения
24 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия)  Джаред Дональдсон (США)
Дата проведения
25 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия)  Хенри Лааксонен (Швейцария)
Дата проведения
25 октября, 16.00
Онлайн матча
 
 
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Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария 23 – 29 октября 2017 ATP World Tour 500 Призовой фонд – 2 109 285 евро Крытые корты, хард Первый круг .

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