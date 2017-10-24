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Юрий Пунтус: «Если будет так, что на финише сезона БАТЭ отстанет на 1-2 очка, то чемпион будет несправедливый»

25.10.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус считает, что если БАТЭ, учитывая техническое поражение в матче со «Слуцком», отстанет от лидера по итогам сезона на несколько очков, незаслуженно лишится чемпионства.

«Виноват в этой истории Веремко. В какой-то степени и служба БАТЭ. Им нельзя давать такие «пены». В игре с «Динамо» я доволен приобретенному очку для моей родной команды «Славии». И не скрывая могу сказать, что рад, что эта несправедливость, при потере «Динамо» двух очков, – для БАТЭ это будет честная борьба (после ничьей «Динамо» со «Славией» – БАТЭ обошел минский клуб в таблице – прим.).

Я так понимаю, что раскололись на два лагеря: желающие, чтобы БАТЭ не был чемпионом, а им был «Динамо» или «Шахтер». Они довольны и будут доказывать, что БАТЭ не прав и поступили правильно. Но я за справедливость.

Не расколет ли это наш футбол? Если будет так, что на финише сезона БАТЭ отстанет на 1-2 очка, то чемпион будет не честный и несправедливый», – сказал Пунтус в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус считает, что если БАТЭ, учитывая техническое поражение в матче со «Слуцком», отстанет от лидера по итогам сезона на несколько...

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