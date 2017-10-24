Хельмут Марко: Квят больше не вернется в Toro Rosso

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят не вернется команду Toro Rosso, за которую он выступал в нынешнем сезоне, об этом газете Auto Bild заявил спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.

В сентябре Квята отстранили от гонок за "невыдающиеся результаты", его место занял французский дебютант Пьер Гасли. Россиянин пропустил два этапа – в Малайзии и Японии – и вернулся на Гран-при США, так как Гасли должен был в это время выступить в другом чемпионате, а из Toro Rosso в Renault перешел напарник Квята, Карлос Сайнс.

В Остине Квят выступал вместе с чемпионом Ле-Мана и WEC – новозеландцем Брендоном Хартли. Россиянин в гонке финишировал десятым, принеся команде одно очко, Хартли завершил Гран-при 13-м. В понедельник стало известно, что на следующем Гран-при – в Мексике – за команду поедут Хартли и Гасли.

"Квят уже не вернется. Мы не думаем, что он вернется в долгосрочной перспективе", — заявил изданию Марко. Газета делает вывод, что сотрудничество Квята с концерном Red Bull завершено, хотя у россиянина действующий контракт на сезоны 2018 и 2019.

Россиянин стал действующим гонщиком Toro Rosso в 2014 году, а в сезоне-2015 перешел в "старшую" команду концерна – Red Bull Racing. В RBR он провел полтора сезона, а после Гран-при России-2016 был переведен назад в команду из Фаэнцы.