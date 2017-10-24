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Последний день квалификации «Битвы статусов»: примите участие – и выиграйте комплект формы!

25.10.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Очередная «Битва статусов» на Tribuna.com идет полным ходом.

Уже известны 12 участников плей-офф. Имена оставшихся четырех вы узнаете завтра. У вас еще есть шанс вступить в борьбу, написав статус и прикрепив тег #битва статусов до конца сегодняшнего дня. Дедлайн – в 23.59. 

В рамках квалификации пользователи могут писать на любую тему и в любом жанре. Воспользуйтесь шансом, чтобы проявить себя и выиграть комплект формы от JOMA.

 

 

 
 
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