Последний день квалификации «Битвы статусов»: примите участие – и выиграйте комплект формы!

Очередная «Битва статусов» на Tribuna.com идет полным ходом.

Уже известны 12 участников плей-офф. Имена оставшихся четырех вы узнаете завтра. У вас еще есть шанс вступить в борьбу, написав статус и прикрепив тег #битва статусов до конца сегодняшнего дня. Дедлайн – в 23.59.

В рамках квалификации пользователи могут писать на любую тему и в любом жанре. Воспользуйтесь шансом, чтобы проявить себя и выиграть комплект формы от JOMA.



