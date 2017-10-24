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Георгий Кондратьев: «Думаю, все будет нормально. БАТЭ станет чемпионом»
25.10.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев поделился мнением о лишении БАТЭ трех очков из-за неправомерной заявки вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком».
«Я всегда считал, что все должно решатся на футбольном поле. Так что пусть победит сильнейший. А сильнейший вы знаете, кто у нас. Думаю, все будет нормально. БАТЭ станет чемпионом», – сказал Кондратьев в эфире программы «Спорт кадр».
В таблице чемпионата Беларуси «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке БАТЭ – 57 баллов.
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев поделился мнением о лишении БАТЭ трех очков из-за неправомерной заявки вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком».
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