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Георгий Кондратьев: «Думаю, все будет нормально. БАТЭ станет чемпионом»

25.10.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев поделился мнением о лишении БАТЭ трех очков из-за неправомерной заявки вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком».

«Я всегда считал, что все должно решатся на футбольном поле. Так что пусть победит сильнейший. А сильнейший вы знаете, кто у нас. Думаю, все будет нормально. БАТЭ станет чемпионом», – сказал Кондратьев в эфире программы «Спорт кадр».

В таблице чемпионата Беларуси «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке БАТЭ – 57 баллов.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев поделился мнением о лишении БАТЭ трех очков из-за неправомерной заявки вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком».

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