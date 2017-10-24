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Квалификация Евро U-17. Беларусь победила Казахстан
25.10.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Могилеве прошел заключительный матч отборочного раунда чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.
Квалификация Евро-2018 (U-17)
Отборочный раунд
Группа 6
Казахстан – Беларусь 1:3 (1:1, 0:2)
25 октября, 12.00
Положение команд: Франция – 9 очков (3 матча), Словения – 6 (3), Беларусь – 3 (3), Казахстан – 0 (3).
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В Могилеве прошел заключительный матч отборочного раунда чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.
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