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Квалификация Евро U-17. Беларусь победила Казахстан

25.10.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Могилеве прошел заключительный матч отборочного раунда чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.

Квалификация Евро-2018 (U-17)

Отборочный раунд

Группа 6

Казахстан – Беларусь 1:3 (1:1, 0:2)

25 октября, 12.00

Положение команд: Франция – 9 очков (3 матча), Словения – 6 (3), Беларусь – 3 (3), Казахстан – 0 (3).

 

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве прошел заключительный матч отборочного раунда чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.

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