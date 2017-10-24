Владимир Новицкий: «Оставить комментировать биатлон было сугубо моей инициативой»

Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий рассказал о том, что принял решение дать дорогу молодым в комментировании биатлонных трансляций.

– Часто ли сталкивались с критикой после биатлонных репортажей?

– Александр Беляев в свое время дал мне совет: «Владимир, ну не надо вести репортаж под девизом «Сборная Беларуси против всего мира». Я это понимал, но, возможно, меня иногда захлестывал патриотизм. Чтобы болеть за наших, никакого искусства и таланта не надо. Я, конечно, отдавал должное и другим биатлонистам, например, тем же Бьорндалену и Фуркаду, но на международных соревнованиях все равно в приоритете были наши спортсмены. Думаю, что в такие моменты комментатор просто не может оставаться холодным и беспристрастным…

– В завершившемся сезоне вы перестали работать на биатлонных трансляциях. Почему?

– Сейчас у нас достаточно много комментаторов. Говоря спортивным языком, скамейка запасных длинная, особенно в футболе. В биатлоне же комментаторы – да не обидятся на меня коллеги – «штучный товар». Я проработал в Белтелерадиокомпании без малого 40 лет и, будучи ее патриотом, не могу не думать о будущем поколении.

Оставить биатлон было сугубо моей инициативой. Пришел к директору и сказал: «Когда, если не сейчас, в биатлоне, который по-прежнему любит наш народ, мне не дать дополнительной возможности для роста поколению next?». Скажу честно, это решение далось очень нелегко. За годы работы прикипел к биатлону, к людям, живущим им. Но молодым комментаторам нужно расти, набивать шишки. А набираться опыта они могут только через эфиры. До сих пор не знаю, правильно ли поступил. Стараюсь не загадывать, вдруг Родина еще скажет: «А давай-ка, Володя, возвращайся в биатлон!» – сказал Новицкий.



