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В белорусской экстралиге легионеры составляют 10,7 процента от всех игроков. Это 21-е место среди мировых лиг
25.10.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Статистический портал eliteprospects.com подсчитал, сколько процентов легионеров от общего количества игроков выступают в ведущих хоккейных лигах мира.
С показателем 10,7 процента белорусская экстралига занимает 21-е место.
На первом месте по количеству легионеров британская лига – 65,1%. В НХЛ выступают 28,3% легионеров, в КХЛ – 21,5.
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В белорусской экстралиге легионеры составляют 10,7 процента от всех игроков. Это 21-е место среди мировых лиг
Статистический портал eliteprospects.com подсчитал, сколько процентов легионеров от общего количества игроков выступают в ведущих хоккейных лигах мира.
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