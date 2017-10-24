Леандро Торрес: «Воплощение типичного белоруса – это Алисейко. Он может улыбнуться один раз за неделю»

Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес рассказал о характере белорусов.

«Я всегда стараюсь разрядить обстановку шутками или приобнять кого-то, дружелюбно поприветствовав. Важно, чтобы люди понимали: мне можно доверять. У белорусов сложный характер. Вас трудно заставить улыбнуться. Думаю, эта сдержанность передается из поколения в поколение. А еще на менталитет белорусов повлияли холод и война, из-за которых народ стал менее улыбчивым.

Воплощение типичного белоруса – это Дима Алисейко. Он может улыбнуться один раз за целую неделю. Помню, в Бобруйске мне было даже страшновато от угрюмости вокруг. Я задавался вопросом: «Почему эти люди такие холодные?». Сейчас уже немного понимаю язык и замечаю, что белорусы тоже могут пошутить.

Когда мне было восемь, родители развелись. Мы с младшими братьями остались с мамой. Денег в доме было настолько мало, что мы экономили даже на проезде. Мне запомнилось, как мама усаживала меня на велосипед и везла на тренировку за 10 километров. Потом она возвращалась за братьями и отвозила их на стадион в противоположную сторону.

Футбол в Аргентине – спорт номер один и для мужчин, и для женщин. В Беларуси совершенно другая футбольная культура. У вас та же «Минск-Арена» собирает больше людей, чем футбольные матчи. Да и на гандбол в Бресте иногда приходит больше народу, чем на футбол. Иногда в шутку предполагаем с парнями: «Наверно, они ходят на БГК, потому что там тепло и все вместе греются». Знаете, другое восприятие футбола помогло мне по-новому взглянуть на мир. Я понял, что у людей могут быть более важные вещи в жизни, чем футбол, и что другие виды спорта – гандбол или хоккей – могут быть так же обожаемы, как и игра номер один», – сказал Торрес.