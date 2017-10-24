ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леандро Торрес: «Воплощение типичного белоруса – это Алисейко. Он может улыбнуться один раз за неделю»

25.10.2017 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес рассказал о характере белорусов. 

«Я всегда стараюсь разрядить обстановку шутками или приобнять кого-то, дружелюбно поприветствовав. Важно, чтобы люди понимали: мне можно доверять. У белорусов сложный характер. Вас трудно заставить улыбнуться. Думаю, эта сдержанность передается из поколения в поколение. А еще на менталитет белорусов повлияли холод и война, из-за которых народ стал менее улыбчивым. 
Воплощение типичного белоруса – это Дима Алисейко. Он может улыбнуться один раз за целую неделю. Помню, в Бобруйске мне было даже страшновато от угрюмости вокруг. Я задавался вопросом: «Почему эти люди такие холодные?». Сейчас уже немного понимаю язык и замечаю, что белорусы тоже могут пошутить. 

Когда мне было восемь, родители развелись. Мы с младшими братьями остались с мамой. Денег в доме было настолько мало, что мы экономили даже на проезде. Мне запомнилось, как мама усаживала меня на велосипед и везла на тренировку за 10 километров. Потом она возвращалась за братьями и отвозила их на стадион в противоположную сторону. 

Футбол в Аргентине – спорт номер один и для мужчин, и для женщин. В Беларуси совершенно другая футбольная культура. У вас та же «Минск-Арена» собирает больше людей, чем футбольные матчи. Да и на гандбол в Бресте иногда приходит больше народу, чем на футбол. Иногда в шутку предполагаем с парнями: «Наверно, они ходят на БГК, потому что там тепло и все вместе греются». Знаете, другое восприятие футбола помогло мне по-новому взглянуть на мир. Я понял, что у людей могут быть более важные вещи в жизни, чем футбол, и что другие виды спорта – гандбол или хоккей – могут быть так же обожаемы, как и игра номер один», – сказал Торрес.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес рассказал о характере белорусов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Новицкий: «Оставить комментировать биатлон было сугубо моей инициативой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика