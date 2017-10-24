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Лаптев, Владислав Климович, Щербицкий вызваны в сборную Беларуси на товарищеские матчи против Армении и Грузии

25.10.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Армении и Грузии.

Вратари: Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба – БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все – БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Владислав Климович («Неман», Гродно).

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Сбор главной команды страны продлится с 6 по 14 ноября. Наша дружина разместится в техническом центре АБФФ, а единственная тренировка перед вылетом на Кавказ пройдет на комплексе футбольных полей АБФФ.

Утром 7 ноября сборная Беларуси отправится в Ереван. Первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных...

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