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Дата рассмотрения дела Веремко Апелляционным комитетом пока не назначена, заседание состоится не позднее 3 ноября

25.10.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, дата рассмотрения дела Веремко Апелляционного комитета по делу Сергея Веремко пока не назначена.

Согласно ст.65 дисциплинарного кодекса заседание Апелляционного комитета должно состояться не позднее, чем через 14 дней с дня подачи жалобы. Напомним, БАТЭ подал апелляцию в пятницу, 20 октября.

Таким образом, заседание по делу Веремко должно состояться до 3 ноября.

В то же время в данной статье отмечается, что срок может быть продлен председателем комитета при наличии объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы.

Отметим, что подача жалобы обошлась БАТЭ 50 базовых величин (1150 рублей),

В состав Апелляционного комитета входят: Александр Назаров (председатель), Андрей Балабин, Евгений Малиновский, Владимир Новицкий, Андрей Лаврик (минское «Динамо» сообщило, что деятельность Лаврика в Апелляционном комитете приостановлена – прим.).

Если решение будет принято 3 ноября, то в чемпионате Беларуси останется провести три тура. На данный момент «Шахтер» опережает БАТЭ на два очка.

 
 
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Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, дата рассмотрения дела Веремко Апелляционного комитета по делу Сергея Веремко пока не назначена.

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