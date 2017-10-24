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Дата рассмотрения дела Веремко Апелляционным комитетом пока не назначена, заседание состоится не позднее 3 ноября
25.10.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, дата рассмотрения дела Веремко Апелляционного комитета по делу Сергея Веремко пока не назначена.
Согласно ст.65 дисциплинарного кодекса заседание Апелляционного комитета должно состояться не позднее, чем через 14 дней с дня подачи жалобы. Напомним, БАТЭ
Таким образом, заседание по делу Веремко должно состояться до 3 ноября.
В то же время в данной статье отмечается, что срок может быть продлен председателем комитета при наличии объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы.
Отметим, что подача жалобы обошлась БАТЭ 50 базовых величин (1150 рублей),
В состав Апелляционного комитета входят: Александр Назаров (председатель), Андрей Балабин, Евгений Малиновский, Владимир Новицкий, Андрей Лаврик (минское «Динамо»
Если решение будет принято 3 ноября, то в чемпионате Беларуси останется провести три тура. На данный момент «Шахтер» опережает БАТЭ на два очка.
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Дата рассмотрения дела Веремко Апелляционным комитетом пока не назначена, заседание состоится не позднее 3 ноября
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, дата рассмотрения дела Веремко Апелляционного комитета по делу Сергея Веремко пока не назначена.
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