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Игорь Криушенко: «Надеюсь, определенные выводы Лаптев сделал. У нас не так много нападающих»

25.10.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о принципе формирования состава на товарищеские матчи против Армении (9 ноября) и Грузии (13 ноября).

- По какому принципу формировался состав?

– На какие-то позиции вызывались сильнейшие футболисты, а на какие-то хотим посмотреть, какой резерв есть у нас.

- Лаптев пропустил всего один сбор после того, как его отчислили. Можно ли считать, что этой воспитательной меры достаточно?

– У нас состоялась беседа, он понял свою ошибку. Надеюсь, определенные выводы Денис сделал. У нас не так много нападающих. Надеюсь, Лаптев нам поможет, и будет работать с удвоенной энергией.

- Как прокомментирует вызов Щербицкого?

– У него были неплохие игры за БАТЭ, неплохие игры за молодежную сборную. Понятно, что есть минусы, но решили дать Щербицкому шанс. Возможно, в какой-то игре он выйдет на поле, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о принципе формирования состава на товарищеские матчи против Армении (9 ноября) и Грузии (13 ноября).

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