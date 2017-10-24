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Игорь Криушенко: «Надеюсь, определенные выводы Лаптев сделал. У нас не так много нападающих»
25.10.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о принципе
- По какому принципу формировался состав?
– На какие-то позиции вызывались сильнейшие футболисты, а на какие-то хотим посмотреть, какой резерв есть у нас.
- Лаптев
– У нас состоялась беседа, он понял свою ошибку. Надеюсь, определенные выводы Денис сделал. У нас не так много нападающих. Надеюсь, Лаптев нам поможет, и будет работать с удвоенной энергией.
- Как прокомментирует вызов Щербицкого?
– У него были неплохие игры за БАТЭ, неплохие игры за молодежную сборную. Понятно, что есть минусы, но решили дать Щербицкому шанс. Возможно, в какой-то игре он выйдет на поле, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о принципе формирования состава на товарищеские матчи против Армении (9 ноября) и Грузии (13 ноября).
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