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Иван Дроздов: «Неплохо выступал за «Локомотив», но со временем встал вопрос о смене гражданства. Клуб вел переговоры с родителями, и в итоге я вернулся в Беларусь»

25.10.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17-летний нападающий «Юности» Иван Дроздов рассказал о предложении сменить гражданство.

— До перехода в столичный клуб как складывались матчи против «красно-синих»?

— А я и за «Юность» в детстве успел поиграть. Меня приглашали из Витебска на турниры. Помню, ездили в Питер, на турнире я еще четыре шайба забросил. В 2012 году попал в школу ярославского «Локомотива»: поехал на просмотр, и мне предложили остаться. Мне тогда было 13 лет, уже плохо помню подробности. Но работа там поставлена на очень высоком уровне. Нас тренировали специалисты из Финляндии, Швеции. Неплохо выступал за «Локомотив», но со временем встал вопрос о смене гражданства. Клуб вел переговоры с родителями, и в итоге я вернулся в Беларусь, – сказал Дроздов.

 
Теги: Витебск
 
 
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