Сергей Гуренко: «Я остался верен идеалам Семина с точки зрения построения игры и отталкиваюсь от обороны»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дал оценку выступлению своей бывшей команды — московского «Локомотива» — в РФПЛ и признался, что использует в работе философию Юрия Семина.

— Многие считают лидирующие позиции «Локомотива» Юрия Семина стечением обстоятельств…

— Странное мнение. Сейчас в России порядка шести-семи клубов схожи по своим возможностям и потенциалу, сами же видели — и «Зенит» может проиграть «Арсеналу». Все умеют играть в футбол и хотят зарабатывать очки, поэтому случайно обыграть кого-то просто невозможно. Так что считаю, «Локомотив» свое место занимает заслуженно.

— В России эксперты часто обсуждают, что тренер старой формации не подходит молодому по подбору игроков «Локомотиву». На ваш взгляд, футбол, который проповедует Семин, изменился?

— С тех пор как я завершил карьеру, игра ушла далеко вперед, изменились ритм и скорость футбола, быстрота принятия решений. Но без самоотдачи и желания даже в современных реалиях ты ничего не выиграешь! Юрий Павлович умеет — и прекрасно знает, как добиваться результата. Нравится его игра или нет, это уже другой вопрос. Да, он не сильно изменился, но философия, которую он прививает своей команде, даже спустя годы приносит свои плоды.

— В чемпионские годы тренер придерживался тех же принципов?

— Самое главное, на что всегда делал акцент Семин, — это командные действия. В ту пору мы играли очень компактно и многие матчи выигрывали с минимальным счетом. Но самое главное, всегда играли с желанием, да и функционально были готовы на сто процентов. Конечно, в наше время были такие ребята, как Дима Лоськов, Марат Измайлов, но сейчас на их места пришли другие игроки, тот же Мануэл Фернандеш. Да и в целом «Локо» обладает отличным подбором футболистов.

— Вы сейчас в качестве тренера используете те самые футбольные основы, которые заложил в вас Семин?

— Пожалуй, да. Я остался верен его идеалам с точки зрения построения игры и отталкиваюсь от обороны. Это то, что Юрий Павлович всегда от нас требовал. Да и в плане психологии Семин привил мне неуступчивый характер, – сказал Гуренко.