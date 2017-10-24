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Новиков ответил Коноплеву: «Знаете, Владимир Николаевич, это забавное ощущение – услышать на исходе шестого десятка лет в свой адрес: «Козел ты!»

25.10.2017 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Сергей Новиков в своем блоге на сайте «Прессбола» обратился к председателю БФГ Владимиру Коноплеву.

«Знаете, Владимир Николаевич (Коноплев – прим.), это забавное ощущение — услышать на исходе шестого десятка лет в свой адрес: «Козел ты!». Вашими стараниями я испытал его давеча на ступеньках брестской «Виктории».

Прошипев это, вы так резко развернулись и ретировались, что мне показалось: боитесь услышать нечто схожее в ответ. Если так, то это вы зря.

Мой жизненный опыт чуть скромнее вашего. Но и на его основании я давно пришел к выводу, что отвечать на «козла» элементарно непрактично. Потому как подобные мизансцены дают в разы более полное представление об образе «козлующего», нежели собственно о «козлуемом», – написал Новиков.

 
 
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Белорусский журналист Сергей Новиков в своем блоге на сайте «Прессбола» обратился к председателю БФГ Владимиру Коноплеву.

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