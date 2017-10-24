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ЦСКА – «Динамо» Минск. Карнаухов сыграет в воротах минчан, Ковыршин пропускает матч по медицинским показаниям
25.10.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против ЦСКА.
Динамо-Минск: Карнаухов (Горячевских); Граньяни — Денисов (К), Павлович — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Дюков, Лингле — Скилли — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Китаров — Волков — Дрозд; Кулаков — Шарангович — Степанов; Знахаренко, Буйницкий.
Напомним, из-за дисквалификации поединок пропускает Юнас Энрот. По медицинским показаниям вне заявки остался также Евгений Ковыршин. Сегодня нападающий отправился в Минск для прохождения медобследования.
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ЦСКА – «Динамо» Минск. Карнаухов сыграет в воротах минчан, Ковыршин пропускает матч по медицинским показаниям
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против ЦСКА.
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