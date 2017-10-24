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Кубок ФИБА. «Цмокi» в гостях у «Бней Герцлии»

25.10.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» сыграют в гостях с израильской «Бней Герцлией».

Кубок ФИБА-Европа

Групповой этап

Группа H

Бней Герцлия Израиль – Цмокi-Мiнск Беларусь

25 октября. 20.30

Альба Венгрия – Шарлеруа Бельгия 60:72

24 октября. 19.15

Положение команд: Шарлеруа – 2-0, Бней Герцлия – 1-0, Альба – 0-2, Цмокi-Мiнск – 0-1.

 

 
 
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Сегодня в рамках группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» сыграют в гостях с израильской «Бней Герцлией».

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