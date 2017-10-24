Йонас Энрот: «Моя цель – вернуться в НХЛ»

Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот заявил, что надеется вернуться в НХЛ.

— Не так давно вы стали лучшим голкипером недели в КХЛ. Что для вас значат подобного рода признания?

— На самом деле, я не отношусь к таким моментам слишком серьезно. Безусловно, приятно, когда о твоей игре говорят. Но в то же время куда больше меня волнуют результаты команды. Поэтому я просто двигаюсь дальше, продолжая усердно работать.

— Довольны ли вы своей статистикой в текущем сезоне?

— Стараюсь не концентрироваться на цифрах и жить сегодняшним днем. Каждый матч по его завершении остается в прошлом. Даже если игра не пошла, это абсолютно не значит, что дальше будет все точно так же. Все мы учимся на ошибках и делаем из них выводы. Честно признаюсь — не слежу за своими показателями слишком пристально.

— Был ли для вас сложным процесс адаптации к КХЛ?

— Безусловно, определенные трудности возникли, но не скажу, что они были столь глобальными. Все-таки это новая лига для меня, и понадобилось немного времени привыкнуть ко всему. Многое вокруг казалось абсолютно другим. Сейчас все в порядке. Думаю, я освоился.

— По вашему мнению, в чем главная разница между НХЛ и КХЛ?

— Отличий очень много. О них можно говорить долго. Тем не менее ни для кого не секрет, что НХЛ более сильная лига. Вряд ли, кто-то сомневается в этом. Конечно, и здесь хватает классных хоккеистов, но за океаном собраны все сильнейшие представители нашего вида спорта.

— Что скажете о своем возвращении в НХЛ? Хотели бы этого?

— Конечно. Это моя цель. Только не подумайте, что мне совершенно безразлично минское «Динамо». Я хочу помочь этой команде добиться поставленных целей в текущем сезоне, и в данный момент сконцентрирован только на этом. Что будет с моей карьерой по завершении чемпионата? Тогда и посмотрим, – сказал Энрот.



