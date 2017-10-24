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Лингле прервал 52-матчевую безголевую серию
25.10.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле забросил в матче с ЦСКА.
Прервалась 52-матчевая безголевая серия нападающего в минском «Динамо». Последний раз Лингле забивал за «Динамо» 25 января 2016 года.
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле забросил в матче с ЦСКА.
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