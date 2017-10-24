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Балтийская лига. «Цмокi» крупно проиграли «Витаутасу»
25.10.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Резервный состав «Цмокаў» потерпел второе поражение в Балтийской лиге.
Балтийская лига
Витаутас Литва – Цмокi-Мiнск – 91:56 (26:15, 21:9, 23:14, 21:18)
Напомним, накануне «Цмокi» уступили «Шяуляю» (78:94).
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Резервный состав «Цмокаў» потерпел второе поражение в Балтийской лиге.
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