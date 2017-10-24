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Владислав Космынин: «У БАТЭ нет таких шараханий, как у «Шахтера» и минского «Динамо». Борисовчане должны взять свое»

25.10.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник «Алмалыка» Владислав Космынин поделился мнением о фаворите чемпионата Беларуси.

— Следите за белорусским чемпионатом?

— Конечно! Очень интересно! Хотелось бы, чтобы чемпионом стал БАТЭ, с которого незаслуженно сняли три очка. Ну и «Ислочь» — чтобы осталась в высшей лиге. Интересная команда. Слежу за «Нафтаном» и «Неманом», где играл. В Гродно сейчас работает Игорь Ковалевич, который дал мне путь в высшую лигу, когда позвал меня в 17 лет. За остальными командами так уж пристально не слежу.

— Получается, БАТЭ возьмет золотые медали?

— Им нужно первое место. Команда постоянно играет в групповых турнирах еврокубков. У БАТЭ есть опыт и хороший состав. Нет таких шараханий, как у «Шахтера» и минского «Динамо». Борисовчане должны взять свое и это, на мой взгляд, будет справедливо, – сказал Космынин.

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусский защитник «Алмалыка» Владислав Космынин поделился мнением о фаворите чемпионата Беларуси.

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