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Горди Дуайер: «Главная задача на сезон для нас – попадание в плей-офф. Мы способны выполнить эту задачу»

25.10.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:4).

– Поздравляю Игоря Никитина и ЦСКА с тремя очками. Мы знали, насколько серьезное испытание нам сегодня предстоит.  ЦСКА проводит отличный сезон, это мощная команда. У них есть очень мастеровитые нападающие, которые постоянно держали нашу оборону в напряжении и смогли реализовать свои возможности. Мне кажется, после того, как счет стал 0:3, мы смогли вернуться в игру, создали несколько моментов в конце второго периода. Для нас это хороший урок, как надо противостоять гранду КХЛ. Выделить в своей команде хотел бы Михаила Карнаухова, который провел отличный матч. Молодой белорусский голкипер получил возможность сыграть против такой классной команды – и сыграл хорошо.

- Вы очень много играли сегодня в большинстве, но, имея численный перевес, допускали много потерь. С чем это было связано?

– Мы с трудом забиваем в этом сезоне. И к тому же потеряли ведущего защитника Марка-Андре Граньяни, который многое определяет в нашей команде при действиях в большинстве. Так представилась возможность проявить себя нашим молодым защитникам. При этом, имея численный перевес, мы традиционно выпускаем на лед одного игрока обороны и четырех нападающих. Так что они смогли почувствовать себя на этой позиции единственного защитника, на позиции Марка-Андре. К сожалению, не все ребята, которым был дан шанс, им воспользовались. Все хотят выходить на лед в большинстве, так что если представился такой шанс, им надо дорожить.

- Какие задачи на сезон ставит команда?

– Мы хотим дальше совершенствоваться, как команда. И, мне кажется, нам это удается. Конечно, из-за травм в последнее время у нас есть проблемы с составом, с его глубиной. Главная задача на сезон для нас – попадание в плей-офф. Мы способны выполнить эту задачу. Мы играем в хоккей, чтобы выигрывать. Сегодня перед матчем в раздевалке мы как раз об этом говорили. О том, что не хотим просто смотреть, как играет ЦСКА, а хотим выиграть этот матч. И если мы с этой мыслью будем каждый раз выходить на лед, я уверен, мы добьемся необходимого результата.

- Шесть шайб пропустила ваша команда в большинстве – больше всех в лиге. В чем вы видите причину?

– Повторюсь, нам тяжело даются голы. И бывает так, что когда мы ищем возможности их забить, то, наоборот, пропускаем. Что касается сегодняшнего матча, то нам противостояла команда, у которой даже в меньшинстве выходят очень сильные игроки, а у нас на позиции единственного защитника играли молодые ребята, потому что лидеры были вне игры. В КХЛ успеха добиваются индивидуально сильные игроки, не секрет, что у ЦСКА таких предостаточно. А у нас иная ситуация, у нас не такой сильный состав. Мы стараемся выжать из него максимум, работаем каждый день и смотрим вперед с оптимизмом, – сказал Дуайер.

Горди Дуайер: «Главная задача на сезон для нас – попадание в плей-офф. Мы способны выполнить эту задачу»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:4).

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