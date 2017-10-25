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Буффон продолжит карьеру, если победит в Лиге чемпионов
25.10.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Итальянский голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру, если его команда одержит победу в Лиге чемпионов, сообщает
© REUTERS/ Eddie Keogh
В апреле этого года вратарь заявил, что планирует играть до 40 лет. По словам голкипера, завершить карьеру он хотел бы в туринском клубе, и никакие деньги не заставят его уйти из "Юве". После окончания карьеры Буффон признался, что хотел бы стать тренером.
"Я полностью уверен в своем решении завершить карьеру, этот сезон станет последним для меня. Еще пару лет ничего не добавит к тому, что уже есть в моем послужном списке. Единственное, что может повлиять на мое решение, — победа в Лиге чемпионов. Это позволит "Ювентусу" принять участие в клубном чемпионате мира, а такое пропустить я не могу", — заявил Буффон.
Напомним, на этой неделе, 23 октября, 39-летний Буффон стал лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА. В прошлом сезоне он вместе с "Юве" выиграл чемпионат Италии и Кубок страны. В Лиге чемпионов команда дошла до финала, где туринцы проиграли "Реалу" (1:4).
Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года.
Клубный чемпионат мира был учрежден в 2000 году. В турнире принимают участие сильнейшие команды шести континентальных конфедераций. Европейский континент представляет победитель Лиги чемпионов.
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Легендарный вратарь решил завершить карьеру в конце этого сезона, однако есть одно "но".
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