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Буффон продолжит карьеру, если победит в Лиге чемпионов

25.10.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Итальянский голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру, если его команда одержит победу в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sport.

Буффон продолжит карьеру, если победит в Лиге чемпионов
© REUTERS/ Eddie Keogh
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В апреле этого года вратарь заявил, что планирует играть до 40 лет. По словам голкипера, завершить карьеру он хотел бы в туринском клубе, и никакие деньги не заставят его уйти из "Юве". После окончания карьеры Буффон признался, что хотел бы стать тренером.

"Я полностью уверен в своем решении завершить карьеру, этот сезон станет последним для меня. Еще пару лет ничего не добавит к тому, что уже есть в моем послужном списке. Единственное, что может повлиять на мое решение, — победа в Лиге чемпионов. Это позволит "Ювентусу" принять участие в клубном чемпионате мира, а такое пропустить я не могу", — заявил Буффон.

Напомним, на этой неделе, 23 октября, 39-летний Буффон стал лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА. В прошлом сезоне он вместе с "Юве" выиграл чемпионат Италии и Кубок страны. В Лиге чемпионов команда дошла до финала, где туринцы проиграли "Реалу" (1:4).

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года.

Клубный чемпионат мира был учрежден в 2000 году. В турнире принимают участие сильнейшие команды шести континентальных конфедераций. Европейский континент представляет победитель Лиги чемпионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный вратарь решил завершить карьеру в конце этого сезона, однако есть одно "но".

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