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Минское "Динамо" снова проиграло на выезде в КХЛ

25.10.2017 21:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел второе поражение в выездной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

В среду в Москве на арене имени Всеволода Боброва ЦСКА принимала в гостях минское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась викторией "армейцев" со счетом 4:1. Шайбы в ворота Михаила Карнаухова забивали Александр Попов (9-я минута, в большинстве), Иван Телегин (24, в меньшинстве), Михаил Григоренко (26) и Валерий Ничушкин (42, в меньшинстве). Гол престижа в составе "зубров" забил Шарль Лингле (32, в большинстве). К слову, эта шайба стала для Лингле первой в КХЛ за последние 52 матча.

К сожалению, поражение в Москве не единственный неприятный момент для "бело-синих". На первой минуте игры защитник "Динамо" Марк-Андре Граньяни получил повреждение и не смог продолжить встречу.

В матче против ЦСКА не принимал участие шведский голкипер минчан Юнас Энрот, который отбывает дисквалификацию за нарушение правил в прошлом поединке с "Витязем" (0:4).

На Западе "бело-синие" занимают десятую строчку (31 очко), ЦСКА располагается на втором месте (53), а в лидерах — СКА (73). 

Следующий матч подопечные Горди Дуайера проведут в Хельсинки против "Йокерита" 27 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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В двух выездных встречах "бело-синие" пропустили восемь шайб и забили всего одну.

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