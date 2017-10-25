Криушенко назвал футболистов, которые сыграют против Армении и Грузии

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал в состав команды пять игроков борисовского БАТЭ на матчи против Грузии и Армении, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации футбола (БФФ).

Сбор национальной команды стартует 6 ноября.

"Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Армении и Грузии", — рассказали в БФФ.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Александр Гутор ("Черноморец", Одесса, Украина), Сергей Игнатович ("Динамо-Минск"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов)

Александр Гутор ("Черноморец", Одесса, Украина), Сергей Игнатович ("Динамо-Минск"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов) Защитники: Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович ("Динамо-Брест"), Никита Наумов ("Витебск")

Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович ("Динамо-Брест"), Никита Наумов ("Витебск") Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо", Киев, Украина), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Александр Карницкий ("Тосно", Россия), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Владислав Климович ("Неман", Гродно)

Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо", Киев, Украина), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Александр Карницкий ("Тосно", Россия), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Владислав Климович ("Неман", Гродно) Нападающие: Павел Савицкий ("Неман", Гродно), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо-Минск")

Перед вылетом на Кавказ белорусские футболисты проведут одну тренировку дома, затем 7 ноября команда отправится в Ереван. 9 ноября подопечные Игоря Криушенко на стадионе "Республиканский" сразятся против армян (начало встречи в 17:00 по минскому времени).

10 ноября направятся в Кутаиси, где 13 числа "белыя крылы" проведут спарринг с Грузией на арене "Гиви Киладзе" (начало в 17:00).