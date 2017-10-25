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Футболистам ПСЖ запретили грубо играть против Неймара

25.10.2017 20:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Футболистам французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) запрещено жестко играть против бразильского нападающего Неймара, сообщает издание Le Parisien.

Форвард перешел в ПСЖ летом этого года из испанской "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Французские СМИ пишут, что бразилец получает в месяц три миллиона евро. Футболист живет в особняке в пригороде Парижа, суточная аренда – 14 тысяч евро.

В среду СМИ рассказали об особых условиях пребывания Неймара в ПСЖ. Так, руководство парижан запретило футболистам грубо играть против форварда на тренировках. Кроме того, с 25-летним Неймаром работают два личных физиотерапевта, которые везде следуют за ним и занимаются только им вне зависимости от того, что происходит с остальными игроками.

Также Неймар освобожден от занятий по оборонительной тактике. Еще бразилец может, в отличие от партнеров по команде, носить сумку без изображения клубной атрибутики.

На этой неделе Неймар занял третье место в списке лучших футболистов мира 2017 года по версии ФИФА. Бразильца обошли нападающий "Барселоны" Лионель Месси (второе место) и форвард "Реала" Криштиану Роналду (первое место).

 
Теги: Минск
 
 
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Бразильцу также разрешено не посещать занятия по оборонительной тактике и носить сумку собственного бренда.

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