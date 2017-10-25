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«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по Левандовскому

26.10.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» по-прежнему намерен приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Мадридцы вступили в переговоры с мюнхенским клубом по поводу возможной покупки поляка по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Левандовски раскритиковал трансферную политику «Баварии» и хочет перейти в «Реал».

 
 
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«Реал» по-прежнему намерен приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

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