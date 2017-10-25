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Владелец «Арсенала»: «У нас великий клуб. Мы много тратим на игроков»

26.10.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что считает свой клуб великим.

«Мы живем в замечательном городе. У нас прекрасный клуб с богатыми традициями и великим тренером, мы много тратим на игроков. О делах тех или иных клубов можно говорить разное, но мы действительно делаем.

Мне нравятся традиции клуба, его великие игроки, и я называю наш клуб великим. Для меня это великий лондонский клуб. Мы живем в одном из лучших городов мира.

Я верю в способность «Арсенала» конкурировать на самом высоком уровне. Чувствую, что мы можем прибавить», – сказал Кронке.

После 9 туров лондонцы занимают в АПЛ 5-е место.

 
 
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что считает свой клуб великим.

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