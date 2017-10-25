|
Владелец «Арсенала»: «У нас великий клуб. Мы много тратим на игроков»
26.10.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что считает свой клуб великим.
«Мы живем в замечательном городе. У нас прекрасный клуб с богатыми традициями и великим тренером, мы много тратим на игроков. О делах тех или иных клубов можно говорить разное, но мы действительно делаем.
Мне нравятся традиции клуба, его великие игроки, и я называю наш клуб великим. Для меня это великий лондонский клуб. Мы живем в одном из лучших городов мира.
Я верю в способность «Арсенала» конкурировать на самом высоком уровне. Чувствую, что мы можем прибавить», – сказал Кронке.
После 9 туров лондонцы занимают в АПЛ 5-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке заявил, что считает свой клуб великим.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии