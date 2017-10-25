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НБА. «Кливленд» проиграл «Бруклину», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» и другие результаты

26.10.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут матчей. Не набравший форму «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Востока «Торонто», «Лейкерс» Лонзо Болла примут «Вашингтон» Джона Уолла.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Денвер 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Миннесота 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Хьюстон 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Кливленд 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Сан-Антонио 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
Дата проведения
26 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Индиана 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
Дата проведения
26 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Мемфис 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:22)
Дата проведения
26 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Юта 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
Дата проведения
26 октября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Юта 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
Дата проведения
26 октября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Вашингтон 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)
Дата проведения
26 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

 

 
 
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