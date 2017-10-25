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НБА. «Кливленд» проиграл «Бруклину», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут матчей. Не набравший форму «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Востока «Торонто», «Лейкерс» Лонзо Болла примут «Вашингтон» Джона Уолла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
26 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут матчей.
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