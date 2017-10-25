|
Экстралига. «Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей. Ни одна команда не собирает больше 900 человек на игре
26.10.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей экстралиги.
В среднем за матчем «львов» наблюдают 887 человек. На втором месте расположился «Шахтер» – 881, на третьем «Гомель» – 855.
Меньше всего зрителей собирают домашние игры «Лиды» – 216, «Бреста» – 390 и «Химика» – 452.
У остальных команды данный показатель следующий: «U 20» – 853, «Неман» – 849, «Металлург» – 820, «Витебск» – 655, «Юность» – 538, «Динамо-Молодечно» – 513.
Отметим, что средняя посещаемость экстралиги на текущий момент 665 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстралига. «Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей. Ни одна команда не собирает больше 900 человек на игре
«Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей экстралиги.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии