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Экстралига. «Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей. Ни одна команда не собирает больше 900 человек на игре

26.10.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Могилев» лидирует по среднем посещаемости домашних матчей экстралиги.

В среднем за матчем «львов» наблюдают 887 человек. На втором месте расположился «Шахтер» – 881, на третьем «Гомель» – 855.

Меньше всего зрителей собирают домашние игры «Лиды» – 216, «Бреста» – 390 и «Химика» – 452.

У остальных команды данный показатель следующий: «U 20» – 853, «Неман» – 849, «Металлург» – 820, «Витебск» – 655, «Юность» – 538, «Динамо-Молодечно» – 513.

Отметим, что средняя посещаемость экстралиги на текущий момент 665 человек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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