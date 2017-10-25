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"Барселона" может сменить название домашней арены за рекордную сумму

26.10.2017 13:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Футбольный клуб "Барселона" может сменить название домашней арены "Камп Ноу" за рекордную сумму в истории спорта, передает телекомпания CCMA.

Ранее испанские СМИ сообщали, что "Барселона" ищет возможных спонсоров для смены названия стадиона. По некоторой информации, "сине-гранатовые" могут подписать спонсорский контракт с крупной фармацевтической компанией, название которой пока не разглашается.

В том случае, если сделка состоится, к "Камп Ноу" будет добавлено название компании-спонсора. Называется и длительность контракта – 30 лет.

Сообщается, что если контракт будет заключен, то она может стать крупнейшей в истории мирового спорта. Идея переименования стадионов за спонсорские деньги уже не нова – два нью-йоркских футбольных клуба удерживают своеобразный рекорд – они переименовали свой стадион за 338,6 миллиона евро.

ФК "Барселона" основан в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. "Барса" является лучшим европейским клубом XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Стадион "Камп Ноу" был построен в 1957 году и сразу стал домашней ареной каталонцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные информагентства приписывают клубу переговоры о заключении 30-летнего контракта с крупной фармацевтической компанией.

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