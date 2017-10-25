Евросоюз выделил 500 тысяч евро на реконструкцию стадиона в Щучине

Евросоюз выделил 500 тысяч евро на реконструкцию городского стадиона в Щучине.

Район выиграл очередной грант Евросоюза в рамках проекта «Трансграничные центры диалога культур Польши, Беларуси и Украины». Из 360 представленных проектов были утверждены лишь семнадцать, в том числе и проект отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома.

– Согласно разработанному проекту, наш городской стадион, введенный в эксплуатацию в 1993-м и частично реконструированный в 2015-м, в ближайшие два года ждут грандиозные перемены. Для посетителей будет установлено более 3200 новых пластиковых сидений, над зрительскими трибунами смонтирован специальный водонепроницаемый козырек, внутри здания полностью заменены инженерные коммуникации. Преобразятся душевые и санузлы, тренерские, раздевалки, и другие бытовые помещения, появится новая мебель. Также планируем благоустроить прилегающую территорию. Болельщиков порадует цифровой экран размером 6 на 3 метра возле футбольного поля, – рассказал главный специалист отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома Иван Гвоздовский.

Планируется, что «Олимп» после реконструкции станет не только спортивным, но и культурно значимым объектом: наряду с международными соревнованиями здесь будут проходить концерты творческих коллективов. Специально для этих целей планируется приобрести большую разборную сцену и мощное звуковое усиление общей стоимостью 60000 рублей.