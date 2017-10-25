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В интернете появились фотографии мяча ЧМ-2018
26.10.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернете появились фотографии мяча, который будет использоваться на
Мяч производит компания Adidas, он получил название Telstar 18.
Название – отсылка к оригинальному мячу Telstar, который существовал в 1960-х и 70-х годах.
Фото: Footy Headlines
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В интернете появились фотографии мяча, который будет использоваться на ЧМ-2018.
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